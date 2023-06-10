Коньков считает, что победа в третьем матче будет единственной для «Флориды»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как может сложиться четвертая игра финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом».

«Возможно, победа в третьем матче будет единственной для «Флориды». В четвертой игре с ее стороны будет много стычек и столкновений. Шансы команды кроются в игре в большинстве. Первое звено показывает хорошую статистику. В третьем матче оно тоже здорово себя показало. Не будем забывать, что прекрасную игру показывает Сергей Бобровский. На российского вратаря выпала большая нагрузка, от него зависит успех команды. «Вегас» будет придерживаться своей игры — эта команда будет доминировать и атаковать. У нее очень приличные звенья. Если им дают шансы, они ими прекрасно пользуются. В этой серии у «Флориды» достаточно ошибок. Если «пантеры» смогут избежать ошибок в обороне, то они смогут впрячься в эту серию по полной программе. «Вегас» тоже сделает выводы из того, что не сумел довести до победы прошлую игру. В концовке, напомню, «Флорида» сравняла счет. Видимо, у них была какая-то недоработка произошла. В четвертой игре будет бескомпромиссная борьба и интересный для зрителей матч», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Четвертая игра между «Флоридой» и «Вегасом» пройдет в ночь на воскресенье. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.