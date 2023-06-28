Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:32

Коньков: «Думаю, что Мичков будет выбран в десятке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что российский нападающий Матвей Мичков будет иметь высокий посев на предстоящем драфте НХЛ.

«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ.

Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. Матвей доказал, что он — игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятерках ребят карьеры складывались по-разному. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Драфт НХЛ в этом году пройдет в Нэшвилее в ночь с 28 на 29 июня и начнется в 2.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-michkov-budet-vy-bran-v-desyatke-drugoe-delo-kak-on-sebya-proyavit/
Сергей Коньков
НХЛ
Матвей Мичков
0
Читайте также
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьев: «Многие наши игроки проявили себя как минимум достойно»

«Нью-Джерси» обменял белоруса Шаранговича в «Калгари»