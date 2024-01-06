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Сегодня, 22:05

Коннор Бедард пропустит 4-6 недель после перелома челюсти

Руслан Минаев
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Стали известны сроки восстановления нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда.

По информации The Score, 18-летний канадец пропустит от четырех до шести недель после перелома челюсти.

Отмечается, что игрок скорее всего пропустит Матч звезд НХЛ. Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Бедард стал самым молодым участником Матча звезд в истории НХЛ.

Форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Нью-Джерси» (2:4) после силового приема защитника «дьяволов» Брендана Смита. Бедард покинул лед, держась за челюсть, и больше не вернулся на площадку.

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон прокомментировал травму форварда.

«Чикаго» выбрал Бедарда под первым номером на драфте НХЛ-2023. В сезоне-2023/24 форвард набрал 33 (15+18) очка в 39 матчах.

Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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