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Сегодня, 08:31

Макдэвид о поражении от «Флориды»: «Это хоккейные боги отдают нам долг за шестой матч с «Далласом»

Макдэвид объяснил хоккейными богами поражение от «Флориды»
Руслан Минаев
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче финала плей-офф НХЛ против «Флориды» (0:3).

«Может это хоккейные боги отдают нам долг за шестую игру [против «Далласа» в 1/2 финала плей-офф НХЛ. — Прим. «СЭ»], где мы, вероятно, не заслуживали победы.

Может быть сегодня, мы заслужили забросить хотя бы одну шайбу, может две. Но мы не нашли способ их забросить», — цитирует Макдэвида ESPN.

В шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ против «Далласа» (2:1) «Эдмонтон» нанес 10 бросков, их соперник — 34. В первом матче финала Кубка Стэнли «Ойлерз» нанесли 32 броска, «Флорида» — 18.

Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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