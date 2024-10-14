Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

Коннор Макдэвид объяснил провал «Эдмонтона» на старте сезона в НХЛ

Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды.

«Ойлерс» уступили в трех домашних играх с общим счетом 3:15. В ночь на 14 октября «Эдмонтон» проиграл «Калгари» (1:4).

«Наша игра с шайбой была плохой во всем, ребята часто ее теряли, она не держалась на клюшках, отдавали неточные пасы. Когда вы не владеете шайбой чисто, сложно генерировать моменты в нападении. В конечном счете наша игра просто недостаточно хороша», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Филадельфию» 16 октября.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Сегодня
Вчера
Неделя