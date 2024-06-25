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Сегодня, 10:22

Макдэвид — о поражении в финале Кубка Стэнли: «Это отстой, отстой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Капитан и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился эмоциями после поражения от «Флориды» (3-4) в финальной серии Кубка Стэнли-2024. В седьмой игре «Ойлерз» уступили со счетом 1:2.

«Это отстой, отстой. Седьмая игра за Кубок... Мы знали, что она будет очень напряженной и что она сводилась бы к чему-то одному. Мы были в шаге от того, чтобы выйти вперед, но забили они и повели в счете. Потом было тяжело, мы знаем, как они умеют обороняться и играть на результат», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Также 27-летний канадец отметил, что гордится командой и тем, как игроки боролись весь сезон.

«Тяжело проиграть три подряд, но еще сложнее победить в четырех против такой отличной команды, но мы были близки», — сказал Макдэвид.

Макдэвид стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадец сыграл 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка
Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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