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НХЛ

10 ноября, 10:40

Макдэвид — об Овечкине: «Когда о нем заходит речь, ты понимаешь, что будешь получать в каждой игре»

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о негласном противостоянии двух звезд НХЛ — Александра Овечкина из «Вашингтона» и Сидни Кросби из «Питтсбурга».

«Вы посмотрите на такого парня, как Сид, который, думаю, несколько раз немного менял свою игру. Это просто невероятно. И, очевидно, говоря об Ови, вы сразу понимаете, что будете получать в каждой игре. Я впечатлен тем, что эти двое сделали, как долго это делают и будут продолжать творить. Потрясающе смотреть на это», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

До очного матча «Вашингтон» — «Питтсбург» (1:4) на счету Овечкина и Кросби было равное количество очков. Кросби отметился передачей в победной встрече ночью и на данный момент обходит Овечкина: российский хоккеист набрал 1423 (788+635) очка за 1289 встреч, у канадского капитана — 1424 (523+901) за 1121 игры.

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