Макдэвид о карьере Овечкина: «Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг»

Сегодня, 17:04
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид восхитился карьерой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. На данынй момент в активе Овечкина 793 заброшенные шайбы, на счету Гретцки 894 гола.
«Овечкин вот-вот обойдет Горди Хоу. Это уже выдающееся достижение. Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг.
Его голевое чутье — это нечто. Кажется, он всегда знает, где ему нужно быть в момент броска Он способен все решить в один момент и найти точку для броска», — цитирует Макдэвида Edmonton Sun.
37-летний Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.