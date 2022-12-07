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НХЛ

Сегодня, 17:04

Макдэвид о карьере Овечкина: «Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид восхитился карьерой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. На данынй момент в активе Овечкина 793 заброшенные шайбы, на счету Гретцки 894 гола.

«Овечкин вот-вот обойдет Горди Хоу. Это уже выдающееся достижение. Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг.

Его голевое чутье — это нечто. Кажется, он всегда знает, где ему нужно быть в момент броска Он способен все решить в один момент и найти точку для броска», — цитирует Макдэвида Edmonton Sun.

37-летний Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
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