Макдэвид о карьере Овечкина: «Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид восхитился карьерой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. На данынй момент в активе Овечкина 793 заброшенные шайбы, на счету Гретцки 894 гола.

«Овечкин вот-вот обойдет Горди Хоу. Это уже выдающееся достижение. Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг.

Его голевое чутье — это нечто. Кажется, он всегда знает, где ему нужно быть в момент броска Он способен все решить в один момент и найти точку для броска», — цитирует Макдэвида Edmonton Sun.

37-летний Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.