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Сегодня, 21:29

Макдэвид: «Индивидуальные награды никогда не были моей целью»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о предстоящей церемонии вручений индивидуальных призов по итогам сезона-2022/23 НХЛ.

«Если я получу что-то, будет здорово. Но это не главный мотивирующий фактор для меня. Награды никогда не были моей целью. Когда только приходишь в НХЛ, ты хочешь завоевать «Харт Трофи» или «Арт Росс Трофи», это мотивирует тебя. Но сейчас для меня это не ключевой аспект карьеры», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Макдэвид показал лучший результат в лиге с 1996 года, набрав 153 (64+89) очка за 82 матча.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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