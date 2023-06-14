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Сегодня, 23:06

Контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в следующем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Контракт российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией» будет действовать в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Контракт вратаря с «Филадельфией» был приостановлен в соответствии с коллективным трудовым соглашением НХЛ. Таким образом, он автоматически продлился на сезон-2023/24.

1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Сейчас он проходит срочную службу. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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