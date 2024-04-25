Копитар повторил рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар принял участие во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:4 ОТ).

Для 36-летнего словенского хоккеиста эта игра стала 94-й за карьеру в плей-офф НХЛ. По количеству матчей за «Лос-Анджелес» в розыгрышах Кубка Стэнли он вышел на первое место, повторив рекорд, ранее принадлежавший канадскому форварду Люку Робитайлу (94).

Защитник «Кингз» Дрю Даути провел 92-й матч в плей-офф НХЛ. Он стал третьим в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с голкипером Джонатаном Куик, а также с нападающими Дастином Брауном и Дэйвом Тэйлором (по 92 игры).