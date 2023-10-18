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НХЛ

Сегодня, 07:49

Копитар стал вторым игроком в истории «Лос-Анджелеса», сделавшим 750 голевых передач

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:1).

Сайт лиги сообщает, что для 31-летнего хоккеиста этот ассист стал 750 в карьере за клуб. Копитар стал вторым игроком в истории «Кингз», которому удалось сделать 750 и более голевых передач.

Ассистентом-рекордсменом в истории «Лос-Анджелеса» является Марсель Дионн — 757 результативных передач.

Копитар играет за «Кингз» с 2006 года. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 3 очка в 3 матчах.

Анже Копитар
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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