Копитар стал вторым игроком в истории «Лос-Анджелеса», сделавшим 750 голевых передач

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:1).

Сайт лиги сообщает, что для 31-летнего хоккеиста этот ассист стал 750 в карьере за клуб. Копитар стал вторым игроком в истории «Кингз», которому удалось сделать 750 и более голевых передач.

Ассистентом-рекордсменом в истории «Лос-Анджелеса» является Марсель Дионн — 757 результативных передач.

Копитар играет за «Кингз» с 2006 года. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 3 очка в 3 матчах.