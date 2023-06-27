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Сегодня, 04:04

Копитар во второй раз выиграл «Леди Бинг Трофи»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал обладателем «Леди Бинг Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

35-летний словенец опередил форвардов Джека Хьюза («Нью-Джерси») и Митча Марнера («Торонто»). Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

«Леди Бинг Трофи» вручается игроку НХЛ за джентльменскую игру. С 2006 по 2009 год «Леди Бинг Трофи» доставался форварду «Детройта» Павлу Дацюку.

В минувшем сезоне Копитар провел 82 матча, в которых набрал 74 (28+46) очка и заработал 4 минутах штрафа. Он выигрывал «Леди Бинг Трофи» в 2016 году.

Анже Копитар
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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