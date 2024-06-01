Кори Перри догнал Гретцки и Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ

Пятый матч серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ против «Далласа» стал для нападающего «Эдмонтона» Кори Перри 208-м в Кубке Стэнли.

39-летний канадец догнал по этому показателю Уэйна Гретцки и Яромира Ягра и делит с ними 15-е место в истории НХЛ.

Рекорд по числу матчей в Кубке Стэнли принадлежит Крису Челиосу (266). Второе место занимает Никлас Лидстрем (263), на третьей строчке — Марк Мессье (236).

Перри является лидером среди действующих хоккеистов по числу матчей в плей-офф НХЛ.