Кори Перри догнал Гретцки и Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ

Сегодня, 05:17
Пятый матч серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ против «Далласа» стал для нападающего «Эдмонтона» Кори Перри 208-м в Кубке Стэнли.
39-летний канадец догнал по этому показателю Уэйна Гретцки и Яромира Ягра и делит с ними 15-е место в истории НХЛ.
Рекорд по числу матчей в Кубке Стэнли принадлежит Крису Челиосу (266). Второе место занимает Никлас Лидстрем (263), на третьей строчке — Марк Мессье (236).
Перри является лидером среди действующих хоккеистов по числу матчей в плей-офф НХЛ.