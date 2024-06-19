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Сегодня, 07:10

Перри стал первым игроком с голами в финалах Кубка Стэнли за 5 разных команд

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал первым игроком, который забил в финалах Кубка Стэнли за пять разных команд.

Форвард отличился в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:3).

Ранее Перри забросил две шайбы за «Анахайм» в финале Кубка Стэнли-2007, три шайбы за «Даллас» в 2020-м, одну шайбу за «Монреаль» в 2021-м и одну шайбу за «Тампу» в 2022-м. Кубок Стэнли 39-летний хоккеист выиграл только с «Дакс».

На счету Перри 3 (1+2) очка в 17 матчах плей-офф НХЛ сезона-2023/24.

Кори Перри
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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