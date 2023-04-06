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НХЛ

Сегодня, 08:13

Костин признан первой звездой матча «Анахайма» с «Эдмонтоном»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Игра завершилась со счетом 3:1.

Костин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Сегодняшняя игра стала для него 100-й в североамериканской лиге.

Второй звездой стал нападающий «Дакс» Трой Терри, забросивший одну шайбу. Третьей признан вратарь «Ойлерз» Джек Кэмпбелл, совершивший 27 спасений.

«Эдмонтон» набрал 103 очка и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» — последний (56 очков).

Клим Костин
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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