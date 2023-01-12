Костин признан второй звездой матча против «Анахайма»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:2).

Костин отметился в игре двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 11 (7+4) очков в 27 матчах.

Первой звездой матча стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — он забил гол и отдал одну передачу.

Третьей звездой встречи признан форвард «Анахайма» Сэм Кэррик — автор одного гола.

«Эдмонтон» с 47 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» с 28 очками идет на 15-й строчке.