Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:54

Костин признан второй звездой матча против «Анахайма»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:2).

Костин отметился в игре двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 11 (7+4) очков в 27 матчах.

Первой звездой матча стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — он забил гол и отдал одну передачу.

Третьей звездой встречи признан форвард «Анахайма» Сэм Кэррик — автор одного гола.

«Эдмонтон» с 47 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» с 28 очками идет на 15-й строчке.

Клим Костин
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
Валиева обошла Большунова и Овечкина. Это выяснилось по итогам опроса ВЦИОМ
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Зрители Fox News назвали ложью слова пресс-секретаря Байдена о секретных документах
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в конце января
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и другие матчи 12 января