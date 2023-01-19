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Сегодня, 09:49

Костин рассказал, что Макдэвид является простым человеком и примером для всех

Виктория Кравченко
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Форвард «Эдмонтона» Клим Костин рассказал, каким в общении бывает капитан команды Коннор Макдэвид.

«Обычный парень, настоящий капитан и лидер команды. Как я уже сказал, это пример для всех, при этом простой, приземленный человек. Если тебе нужно о чем-то поговорить, что-то спросить, в том числе совет вообще на любую тему, и если он на арене, ты можешь к нему подойти. Или он к тебе подойдет, тем более он часто разговаривает с молодыми ребятами. Или можешь ему позвонить, написать сообщение. Он всегда ответит», — цитирует Костина ТАСС.

Макдэвид является лидером нынешнего регулярного сезона среди бомбардиров и снайперов, набрав по системе «гол + пас» 84 очка (38+46).

Источник: https://tass.ru/sport/16833737
Клим Костин
Коннор Макдэвид
ХК Эдмонтон Ойлерз
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