Костин рассказал, что Макдэвид является простым человеком и примером для всех

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин рассказал, каким в общении бывает капитан команды Коннор Макдэвид.

«Обычный парень, настоящий капитан и лидер команды. Как я уже сказал, это пример для всех, при этом простой, приземленный человек. Если тебе нужно о чем-то поговорить, что-то спросить, в том числе совет вообще на любую тему, и если он на арене, ты можешь к нему подойти. Или он к тебе подойдет, тем более он часто разговаривает с молодыми ребятами. Или можешь ему позвонить, написать сообщение. Он всегда ответит», — цитирует Костина ТАСС.

Макдэвид является лидером нынешнего регулярного сезона среди бомбардиров и снайперов, набрав по системе «гол + пас» 84 очка (38+46).