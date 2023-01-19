Костин сравнил нападающего «Эдмонтона» Макдэвида с Месси

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин сравнил нападающего команды Коннора Макдэвида с чемпионом мира по футболу Лионелем Месси.

«Он как Месси в современном футболе — не с нашей планеты человек, — цитирует Костина ТАСС. — У него нет слабых мест. Да, многие говорят о том, что он быстро бегает и быстро работает клюшкой, но никто не упоминает его хоккейный IQ. Он очень умный хоккеист, много смотрит видео, много анализирует игру. Его постоянно можно увидеть с айпадом в руках или за компьютером, когда он смотрит свои смены. Он очень большой профессионал».

26-летний Макдэвид четыре раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Канадец является лидером нынешнего регулярного сезона среди бомбардиров и снайперов, он набрал 84 (38+46) очка. Его ынешняя результативная серия составляет 8 матчей, в ходе которой он набрал 12 очков.

Также Макдэвид стал первым за 28 лет хоккеистом в НХЛ, которому удалось набрать 80 очков за первые 44 матча в сезоне или менее. Предыдущими игроками, которым покорялось это достижение, были Марио Лемье (80 очков в 31 матче), Яромир Ягр (80 очков в 37 матчах) и Рон Франсис (80 очков в 44 играх), все три спортсмена сделали это в сезоне-1995/96.