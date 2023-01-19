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Сегодня, 09:11

Костин: «В моих успехах большая заслуга тренеров «Эдмонтона»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Клим Костин поделился мнением о выступлении за канадскую команду.

«В тренерском штабе большие профессионалы — там очень много времени работают, в том числе и со мной. Мы смотрим видео, мне объясняют, в какой позиции лучше находиться в тот или иной момент. Поэтому они мне подсказывают, в моих успехах их большая заслуга. Мне без разницы, как забивать. Отскочит ли шайба ко мне или всех обыграть, а потом забить», — приводит слова Костина ТАСС.

23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 30 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16833547
Клим Костин
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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