11 апреля, 03:28
Российский форвард Илья Ковальчук посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной».
41-летний россиянин находится в ложе вместе с семьей капитана столичной команды Александра Овечкина.
6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил снайперский рекорд.
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