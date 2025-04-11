Ковальчук находится в ложе с семьей Овечкина на матче «Вашингтон» — «Каролина»

Российский форвард Илья Ковальчук посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной».

41-летний россиянин находится в ложе вместе с семьей капитана столичной команды Александра Овечкина.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил снайперский рекорд.

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