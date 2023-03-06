Илья Ковальчук: «Даже когда Бобровский в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о нынешнем поколении российских вратарей в НХЛ.

«Они молодцы. Все «Везины» по делу, нет никаких подачек, все заслуженно. По Андрею Василевскому тоже не может быть никаких вопросов. Они с «Тампой» за последние 4 года 3 раза играли в финале Кубка Стэнли. О чем тут говорить? «Лайтнинг» стали командой-династией только благодаря ему. Андрей — большой вратарь, который может в одиночку выигрывать матчи. Все это говорит о том, что вратарская школа у нас появилась. Тренеры начали уделять этому больше внимания с юношеского возраста. Опять же, все из разных уголков страны. Из Москвы, из Уфы, из Новокузнецка. Про Серегу Бобровского вообще никто не слышал. Даже когда он в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал. А «Флайерз» наверняка очень пожалели, когда обменяли его в «Коламбус». Возвращаемся к вопросу того, что в России всегда были, есть и будут самородки», — приводит Sport24 слова двукратного чемпиона мира.

Ранее Ковальчук рассказал, что думает о перспективах Сергея Гончара в качестве тренера в НХЛ.