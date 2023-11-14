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Сегодня, 13:55

Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что разговоры не влияют на Овечкина, он такой хоккеист, который может за пять игр забить десять голов. Команда идет в зоне плей-офф, есть свои проблемы, идет перестройка. Овечкин очки набирает, ведет команду за собой, уверен, что он побьет рекорд», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

На счету Овечкина 826 голов в 1360 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки (894) россиянину осталось забросить 68 шайб.

Контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Общую сумму соглашения составляет 47,5 миллиона долларов.

Александр Овечкин. Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Илья Ковальчук
ХК Вашингтон Кэпиталз
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