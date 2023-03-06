Ковальчук выразил уважение защитнику «Филадельфии» Проворову за отказ участвовать в акции НХЛ

Двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады в Пхенчхане Илья Ковальчук высказался о скандале, в который оказался втянут российский форвард «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

«Там никто не обязан участвовать в таких акциях. Есть благотворительные мероприятия — там участвует вся команда. А такого рода вещи делаются по желанию. Поэтому то, как Ваня себя повел, заслуживает уважения. У человека есть свое мнение. И его можно только поддержать», — приводит слова Ковальчука Sport24.

Российский хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила заявление по следам ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, в котором не стала осуждать хоккеиста.

После этого все джерси Проворова в интернет-магазине НХЛ были раскуплены.