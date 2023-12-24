Ковальчук вышел на лед в матче против «Куньлуня»

Нападающий Илья Ковальчук появился на льду в матче КХЛ между «Спартаком» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходит в Москве.

На данный момент идет первый период, счет пока не открыт. 40-летний нападающий заключил контракт со «Спартаком» до конца сезона. Он является воспитанником клуба.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

«Спартак» с 60 очками после 43 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.