Сегодня, 16:46

Ковалев: «Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию»

Анастасия Пилипенко

Тренер «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, возможно, рассматривает возвращение в Россию.

«Понимаю его желание добиться уважения от команды. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву... Но для меня это было делом принципа, когда уезжал из Монреаля. Хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное — место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой.

Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — цитирует Ковалева RG.

В текущем сезоне НХЛ на счету 34-летнего Панарина 19 (5+14) очков в 21 игре. Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).

5

  • quarktrue

    Панарину 34. Вполне может уехать из НХЛ

    20.11.2025

  • анатолий еремин

    34 года чтовы хотите .ну пора уже в Россию и не факт что нужен в топ клубе,хотя унас сейчас как в Нхл клубы практически все равны.тупо копируем

    20.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Выглядит полным бредом.

    20.11.2025

  • За спорт!

    За что купил за то продал, не звизд?ж?

    20.11.2025

  • Алексей Булатов

    А как же речи,когда говорил и много,а может не так поняли все жители РФ и имел, Артемий, ввиду совсем другое!?

    20.11.2025

    Артемий Панарин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    Алексей Ковалев
