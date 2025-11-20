Ковалев: «Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию»

Сегодня, 16:46
Тренер «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, возможно, рассматривает возвращение в Россию.
«Понимаю его желание добиться уважения от команды. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву... Но для меня это было делом принципа, когда уезжал из Монреаля. Хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное — место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой.
Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — цитирует Ковалева RG.
В текущем сезоне НХЛ на счету 34-летнего Панарина 19 (5+14) очков в 21 игре. Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).
quarktrue
Панарину 34. Вполне может уехать из НХЛ
20.11.2025
анатолий еремин
34 года чтовы хотите .ну пора уже в Россию и не факт что нужен в топ клубе,хотя унас сейчас как в Нхл клубы практически все равны.тупо копируем
20.11.2025
Колючий Пушистик
Выглядит полным бредом.
20.11.2025
За спорт!
За что купил за то продал, не звизд?ж?
20.11.2025
Алексей Булатов
А как же речи,когда говорил и много,а может не так поняли все жители РФ и имел, Артемий, ввиду совсем другое!?
20.11.2025