Ковалев: «Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию»

Тренер «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, возможно, рассматривает возвращение в Россию.

«Понимаю его желание добиться уважения от команды. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву... Но для меня это было делом принципа, когда уезжал из Монреаля. Хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное — место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой.

Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — цитирует Ковалева RG.

В текущем сезоне НХЛ на счету 34-летнего Панарина 19 (5+14) очков в 21 игре. Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).