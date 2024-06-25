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Сегодня, 09:36

Кожевников был уверен в победе «Флориды» над «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерз» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.

«Я был уверен, что «Флорида» победит в седьмом матче серии. А Сергей Бобровский должен был сыграть в этом матче и впервые стать обладателем Кубка Стэнли. Очень здорово, что наши игроки, Тарасенко, Бобровский и Куликов, играют на таком высоком уровне и вносят весомый вклад в результаты своей команды. Это показывать, что наша российская хоккейная школа находится на самом высоком уровне», — сказал Кожевников «СЭ».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).

Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Александр Кожевников
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