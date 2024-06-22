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Кожевников о третьем подряд поражении «Флориды»: «Бобровский играет как кудесник, но все же он не робот»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на третью подряд победу «Эдмонтона» над «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

В субботу, 22 июня, игроки «Ойлерз» дома обыграли пантерз в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1) и сравняли счет в серии — 3-3.

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«Игроков «Эдмонтона» после трех поражений прижали к стенке и они играют совсем на других эмоциях. Макдэвид — выдающаяся личность и он просто творит чудеса. А хоккеисты «Флориды» после 3-0, возможно, подумали: если не я решу исход серии, то это сделает кто-то другой. Тот же Бобровский, который тащит их весь сезон», — приводит РИА Новости слова Кожевникова.

Специалист отметил, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский показывает отменную игру в финале плей-офф НХЛ.

«Даже когда «Флорида» выиграла три матча подряд, счет мог быть совсем иным, ведь защиту команды просто рвали на части. Однако Сергей в финале плей-офф играет как кудесник и берет почти все броски. Но Бобровский же не робот», — сказал Кожевников.

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Решающий, седьмой матч между командами состоится 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. 35-летний Бобровский в нынешнем плей-офф провел 23 матча, отразив 90,3% бросков. Он выступает в НХЛ с 2010 года. За свою карьеру россиянин играл за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», дважды став лучшим вратарем сезона (2013, 2017).

Источник: РИА Новости
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Александр Кожевников
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