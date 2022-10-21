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Сегодня, 11:55

Кожевников назвал Капризова великим игроком после старта сезона НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи.

«У Кирилла получается, он хорошо выглядит — это здорово. Капризов делает свое дело. Играет здорово. И подтверждает, что он великий игрок. Дальше уже тренерское дело. Повлияет это на команду или не повлияет», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В текущем сезоне форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.

21&nbsp;октября. &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo;&nbsp;&mdash; 4:3 ОТ. Кирилл Капризов. Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Александр Кожевников
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Плющев: «Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему»