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Сегодня, 15:19

Кожевников назвал Кучерова и Панарина лицами России в современной НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о достижениях российских игроков НХЛ правого крайнего «Тампы» Никиты Кучерова и левого крайнего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Кучеров и Панарин и есть лица России в современной НХЛ. Просто им не делают такую громкую рекламу. Но Никита и Артемий достойны этого звания. Только почему-то наши журналисты уделяют им меньше внимания. У нас в этом смысле поставили на Овечкина и шарашат. Александр — конечно, великий игрок. Тем более, что сейчас близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Поэтому вокруг него такой ажиотаж. А Кучерову и Панарину необходимо уделять не меньше внимания», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Кучеров занимает первую позицию среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Панарин находится на четвертой строчке среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11362067-kozhevnikov-kucherov-i-panarin-eto-lica-rossii-v-sovremennoj-nhl.html
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Александр Кожевников
0
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