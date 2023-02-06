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Сегодня, 22:16

Кожевников назвал лучших российских хоккеистов сезона НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлении российских игроков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив лучших.

«Отлично! Все на ведущих ролях в этом сезоне! Мне больше всех, в любом случае, нравится Артемий Панарин. Женя Малкин в последнее время очень неплохо играет. Про Сашу Овечкина не говорю уж, что там про него постоянно говорить?! Тут уже и слов нету. Он всегда наверху. А Женька раскрылся после травмы, забивает. Еще Капризов молодец. У Тарасенко сейчас дела идут не очень, но у него психологическая проблема, наверное. Душат там его: травмы, слухи о переходе. Кучеров — что и говорить, он уже двукратный чемпион. О нем, о Василевском и не надо особо говорить — мастера с большой буквы. И Свечников из той же оперы», — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

В Матче звезд НХЛ-2023 приняли участие девять российских хоккеистов. Помимо Капризова, это были вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Андрей Василевский, а также нападающие Артемий Панарин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Александр Овечки и Владимир Тарасенко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/06/19677487.shtml?updated
Андрей Свечников
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
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