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23 ноября, 11:21

Кожевников назвал нормальной безголевую серию Панарина в НХЛ

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Советский хоккеист Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на безголевую серию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россиянин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:3).

«Бывают спады у всех. Овечкин, например, тоже не забивал. Почему мы так реагируем на это? Главное, чтобы он пользу команде приносил. Это нормально, люди не роботы. У всех есть спады, так что ничего страшного не происходит», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

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31-летний россиянин не набирает очков на протяжении трех матчей подряд. Также безголевая серия Панарина увеличилась до 10 матчей — последний раз форвард забивал 31 октября в ворота «Аризоны» (3:2).

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очков.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Александр Кожевников
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