Кожевников назвал Тарасенко величайшим игроком

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил российского нападающего Владимира Тарасенко за успешный дебют за «Оттаву» в НХЛ.

«Это психология — новый клуб, Владимир доказывает то, что является игроком высочайшего уровня, доказывает это сам себе, доказывает болельщикам, доказывает скептикам. У него есть все, чтобы переподписать контракт — он забивает голы, отдает передачи. Дальше — уже его решение, захочет он или не захочет, понравится или не понравится там играть, он величайший игрок. Надо показывать результат и от него отталкиваться», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:1), который прошел 19 октября, 31-летний россиянин набрал два очка (1+1).

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».