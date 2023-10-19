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Сегодня, 20:26

Кожевников назвал Тарасенко величайшим игроком

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил российского нападающего Владимира Тарасенко за успешный дебют за «Оттаву» в НХЛ.

«Это психология — новый клуб, Владимир доказывает то, что является игроком высочайшего уровня, доказывает это сам себе, доказывает болельщикам, доказывает скептикам. У него есть все, чтобы переподписать контракт — он забивает голы, отдает передачи. Дальше — уже его решение, захочет он или не захочет, понравится или не понравится там играть, он величайший игрок. Надо показывать результат и от него отталкиваться», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:1), который прошел 19 октября, 31-летний россиянин набрал два очка (1+1).

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/19/21536797.shtml
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
Александр Кожевников
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