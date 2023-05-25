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Сегодня, 13:07

Кожевников: «Бобровский еще раз доказал, что он — величайшая звезда вратарского искусства»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на выход «Флориды» в финал плей-офф НХЛ.

«Для команды это здорово, но там великий человек в воротах играет. Он еще раз доказал, что он — величайшая звезда вратарского искусства. Команда поверила в это, и, естественно, это придало им толчок. Если команда верит, что вратарь не пропустит, то и игра идет совершенно другая. Игроки уверены в нем, он — лидер «Флориды». Дай бог, чтобы они взяли Кубок Стэнли. Трудно говорить, это все-таки НХЛ, где тяжело что-то предсказать. Но будет здорово, если Сергей возьмет Кубок», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

«Флорида» обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Российский голкипер Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/25/20519330.shtml
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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