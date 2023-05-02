КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:29

Кожевников не видит смысла менять команды россиянам, проигравшим в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет почти всех россиян из плей-офф НХЛ.

«Не думаю, что им нужно менять команды. Зачем? Да бывает такое, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Ничего страшного не произошло нужно дальше работать. Там есть кому решать, менять им команды или нет. Есть люди вокруг них, агенты, контракты. На смену команды может повлиять и руководство», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги во второй раунд прошло только пять российских игроков. Среди них два вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Самсонов из «Торонто», а также три нападающих — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kozhevnikov-ne-vizhu-smysla-menyat-komandy-rossiyanam-proigravshim-v-pley-off-nkhl
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Александр Кожевников
0
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Рыбин заявил, что многие российские хоккеисты сыграли ниже своих возможностей в плей-офф НХЛ
Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!
Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!
Безумие в НХЛ: Бобровский и «Флорида» выбили из плей-офф главного фаворита и рекордсмена лиги!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбин заявил, что многие российские хоккеисты сыграли ниже своих возможностей в плей-офф НХЛ