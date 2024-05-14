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Сегодня, 13:40

Кожевников — о Ничушкине: «Похоже, терпение у «Колорадо» лопнуло»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отстранении нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Плохо для Ничушкина, ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошёл рецидив, не сдержался, но это вещь такая... Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы (смеется). Он тут повторил рекорд, но это можно теперь поставить под сомнение. Видимо, следят там за наркотиками, хотя в баскетболе вроде особо не следят. Похоже, нервы сдали у кого-то там. Терпение у «Колорадо» лопнуло. Он и до рекорда, видимо, на «допинге» доехал. Могут и аннулировать результаты, но не думаю, что до этого дойдет.

На этой ерунде уже и Ничушкин, и Кузнецов сгорели. Но Евгений — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера. Хотя и игрок хороший, и мужик классный. Ничего тут уже не сделаешь, но все мы люди и все ошибаемся», — сказал Кожевников Legalbet.

Ранее стало известно, что Ничушкин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен минимум на полгода.

 
Валерий Ничушкин. «Сможем ли мы снова доверять этому парню?» Америка в шоке от истории Ничушкина

 

Источник: Legalbet
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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