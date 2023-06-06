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Сегодня, 15:18

Кожевников оценил игру Барбашева в первых двух матчах финала плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в финальной серии плей-офф НХЛ.

«Барбашев в «Вегасе» выглядит неплохо. Так же, как и в «Сент-Луисе», из которого перешел по ходу сезона. «Голден Найтс» его и брали, чтобы усилиться для успешного выступления в Кубке Стэнли», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

«Вегас» одержал две победы над «Флоридой» в финале Кубка Стэнли и на данный момент ведет в серии (2-0).

27-летний Барбашев провел 19 игр в текущем плей-офф НХЛ, отметился 6 голами и 11 результативными передачами при показателе «плюс/минус» «+13».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10921196-kozhevnikov-ocenil-igru-barbasheva-v-pervyh-dvuh-matchah-finala-kubka-stenli.html
Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Александр Кожевников
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