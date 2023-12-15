Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:20

Кожевников оценил шансы Кучерова побить личные рекорды в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение об успехах российского правого крайнего «Тампа Бэй» Никиты Кучерова в текущем сезоне.

«Кучеров может в нынешнем сезоне побить свои личные рекорды в НХЛ. Судя по тому, как Никита сейчас выглядит, ему это по силам. Самое главное, чтобы Кучерову удалось избежать травм. Тогда он сможет и превзойти свои достижения, и удержать первое место в гонке бомбардиров», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

На счету 30-летнего Кучерова в нынешнем сезоне 20 шайб и 30 результативных передач в 30 матчах. Он с 50 очками занимает первую позицию среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и находится на третьем месте в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/hockey/11389655-kozhevnikov-ocenil-shansy-kucherova-pobit-lichnye-rekordy-v-nhl.html
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Александр Кожевников
0
Читайте также
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
«Роскосмос» показал снимок принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

НХЛ: «Рейнджерс» — «Анахайм», «Миннесота» — «Ванкувер». Расписание и результаты матчей 16 декабря

Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться и немного потерпеть