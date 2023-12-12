Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:51

Кожевников отметил парадокс между показателями Овечкина и результатами «Вашингтона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о взаимосвязи между личной результативностью российского левого крайнего «Вашингтона» Александра Овечкина и успехами его команды в сезоне.

«Несмотря на низкую результативность Овечкина, «Вашингтон» регулярно набирает очки. На данный момент «Кэпиталс» выступают лучше, чем в прошлом сезоне. Александр же должен играть на команду. Личных результатов Овечкина ждут российские болельщики. А «Вашингтон» при этом неплохо смотрится иногда», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За всю карьеру в лиге Овечкин забросил 827 шайб, что является вторым показателем в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 31 очком занимает седьмое место в Восточной конференции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11381963-kozhevnikov-otmetil-paradoks-mezhdu-pokazatelyami-ovechkina-i-rezultatami-vashingtona.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
1
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии
США и Канада расширили антироссийские санкции
В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Андрей Свечников из-за травмы выбыл на неопределенный срок

«Рейнджерс» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)