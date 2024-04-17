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Сегодня, 10:28

Кожевников — о перспективах «Вашингтона» в Кубке Стэнли: «Рейнджерс» в чемпионате выглядел на голову лучше»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» выход форварда Александра Овечкина и «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли. Клуб обеспечил себе выход в плей-офф благодаря победе в последнем туре регулярного чемпионата НХЛ над «Филадельфией» (2:1).

«Все отлично. Другие шайбы Овечкина тоже сильно помогли «Вашинтону» добиться выхода в плей-офф. Какие перспективы у «Вашинтона» в Кубке Стэнли? По крайне мере, «Рейнджерс» в регулярном чемпионате выглядел на голову лучше. Но какие-то прогнозы трудно давать, может случиться все, что угодно», — сказал Кожевников «СЭ».

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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