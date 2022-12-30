Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:47

Кожевников о результативности Овечкина: «У него каждый гол — достижение. А мы и радуемся всей страной»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4).

Овечкин забросил 803-ю шайбу в НХЛ, открыв счет во встрече.

«Пусть дальше продолжает забивать. У него каждый гол будет достижение. Ему нужно Гретцки догнать. План он выполнил, когда 802-ую забил. Надо ему стремиться побить рекорд, а мы будем радоваться за него всей страной. Повлияли ли достижения Овечкина на дух команды? Конечно, мы же видим, как его после каждого гола поздравляют», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
2
1
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
Что изменится в жизни россиян с 1 января
В Польше сообщили о бегстве 70 тыс. мужчин от военной службы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Плющев назвал лучшего российского хоккеиста в истории НХЛ

Кузнецов — об ошибке в овертайме матча против «Оттавы»: «Только мертвые не ошибаются, верно?»