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НХЛ

Сегодня, 10:29

Кожевников предположил, сколько шайб Овечкин забросит в этом сезоне НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников предположил, сколько шайб забросит форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.

«В «Вашингтоне» сейчас что-то непонятное происходит. Но я почему-то уверен, что Овечкин свою тридцатку забьет», — приводит Vprognoze слова Кожевникова.

На данный момент у Овечкина 5 голов в 25 матчах «Вашингтона» в сезоне-2023/24.

38-летний россиянин занимает второе место по числу заброшенных шайб в истории НХЛ (827), он уступает только Уэйну Гретцки (894).

Источник: Vprognoze.ru
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