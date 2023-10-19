Кожевников призвал не переживать из-за кризиса Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что поклонникам нападающего клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина не стоит переживать из-за его низкой результативности на старте нового сезона.

«У Саши такое не в первый раз происходит — плохо начинает, но потом все равно свои 30-40 голов он забивает. В жизни все бывает, конечно, но я почему-то уверен, что свои минимум 30 шайб он забросит. Он в последнее время всегда так начинает и все время начинаются одни и те же разговоры, что вот, он уже не тот, он уже закончился и так далее. У нас людей завистливых много, и они начинают искать мутную воду в чистой воде. Ну, у нас так принято, ничего не сделаешь», — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

38-летний россиянин стал обладателем Кубка в 2018 году. В составе сборной России он участвовал в трех Олимпиадах, но не смог завоевать медали.

Хоккеист занимает второе место в общем списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Сегодня стало известно, что Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ.