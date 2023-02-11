Кожевников — о голе Тарасенко в дебютной игре за «Рейнджерс»: «Мастер с большой буквы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дебют россиянина Владимира Тарасенко в составе «Рейнджерс».

«Что там говорить, он — мастер с большой буквы. Понятно было, что им с Панариным могло понадобиться время, но, видите, получилось в первой игре забить. Думаю, что дальше на эмоциях его бомбардирские качества будут развиваться, забивать он умеет. И Панарину будет полегче», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

9 февраля 31-летний россиянин перешел в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» в результате обмена.