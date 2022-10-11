Кожевников: «Гашек уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах в Чехии.

«Гашек раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах? Зачем на него обращать внимание... Гашек уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!» — сказал Кожевников «СЭ».

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. Тогда Гашек предупредил, что Минестерство выступает против участия россиян.

7 и 8 октября в Праге прошли два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».