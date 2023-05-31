Кожевников раскритиковал The Athletic за включение российских хоккеистов в список разочарований Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении изданием The Athletic российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли-2023.

«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмерке не подошли бы. Капризов, Панарин, Василевский — лучшие в своих командах. Какой год тянут коллективы. Панарин в «Рейнджерс» и Капризов в «Миннесоте» всегда больше всех очков набирают. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить? Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли, а то нашли крайних. Чуть что, сразу русские виноваты. Все время мы — одна политика», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

На «The Athletic» представили команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В список попали три российских хоккеиста: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).