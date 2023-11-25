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НХЛ

Сегодня, 17:16

Кожевников рассказал, почему не удивляется результативности Кучерова в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал успехи российского правого крайнего «Тампы» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

«Кучеров не только распасовщик. Он и раньше много забивал. И пусть так и продолжается Никита — великий игрок и доказал это. Он разносторонний хоккеист и умеет забивать сам. Да, Кучеров часто играет на партнеров. Они у него хорошие. А когда нет возможности создавать для других, то включается и забивает сам», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

30-летний россиянин набрал 6 очков в матче против «Каролины» (8:2). Он забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. Кучеров повторил рекорд команды по очкам за игру и стал вторым россиянином с 6 и более очками за матч в истории НХЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11332835-kozhevnikov-rasskazal-pochemu-ne-udivlyaetsya-rezultativnosti-kucherova-v-nyneshnem-sezone.html
Никита Кучеров
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