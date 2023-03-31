Кожевников рассказал, у кого из россиян в НХЛ наибольшие шансы выиграть Кубок Стэнли в этом году

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что наибольшие шансы среди россиян выиграть в этом году Кубок Стэнли у защитника «Бостона» Дмитрия Орлова.

«Сейчас матчи НХЛ мы видим реже, их мало показывают. Надо смотреть на первые раунды плей-офф. Мы видим, что «Вашингтон» уже не попадает. Зато есть Орлов в «Бостоне», а это сейчас сильная команда. Будем надеяться, что «Бостон» сможет выиграть Кубок Стэнли. Наибольшие шансы поднять Кубок у Орлова. «Рейнджерс»? Тоже хорошая команда, но не думаю, что они дойдут до финала. Не стоит еще забывать, что есть неплохой «Колорадо», где у нас играет Ничушкин», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» набрал 121 очко и занимает первое место в Восточной конференции.

31-летний Орлов был обменян в «Бостон» из «Вашингтона» в феврале нынешнего года.