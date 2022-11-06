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Сегодня, 13:31

Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ.

«Молодец! Еще много побьет, красавец! Скоро у него будет другой, вероятно, до нового года сможет догнать Горди Хоу. В этом году точно Гретцки не догонит, года два-три нужно», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Форвард «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение легендарного Горди Хоу.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10409651-kozhevnikov-rasskazal-v-techenie-kakogo-vremeni-ovechkin-mozhet-pobit-rekord-gretcki.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Александр Кожевников
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Фетисов считает, что рекорд Овечкина по голам за «Вашингтон» не побьет никто