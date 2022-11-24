Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

24 ноября, 16:19

Кожевников считает, что Шестеркин и Сорокин будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне.

«Кто мог бы стать первым номером сборной России? Конечно, Василевский. Есть еще Шестеркин. У нас есть три равносильных вратаря, которые играют на ноль, и еще четвертый появляется. С вратарями у нас все в порядке.
Кто из российских вратарей в НХЛ поборется за «Везину Трофи» в этом сезоне? Я думаю, что Шестеркин и Сорокин», — приводит «Спорт день за днем» слова Кожевникова.

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил Игорь Шестеркин.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kozhevnikov-shesterkin-i-sorokin-budut-borotsya-za-vezina-trofi
1
0
Читайте также
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фанаты «Нью-Джерси» забросали лед едой и напитками после третьей отмененной шайбы в ворота «Торонто»

Агент Мильштейн: «Кочетков рад подписанию нового контракта с «Каролиной»