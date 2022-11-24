Кожевников считает, что Шестеркин и Сорокин будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») будут бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне.

«Кто мог бы стать первым номером сборной России? Конечно, Василевский. Есть еще Шестеркин. У нас есть три равносильных вратаря, которые играют на ноль, и еще четвертый появляется. С вратарями у нас все в порядке.

Кто из российских вратарей в НХЛ поборется за «Везину Трофи» в этом сезоне? Я думаю, что Шестеркин и Сорокин», — приводит «Спорт день за днем» слова Кожевникова.

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил Игорь Шестеркин.